Абаскалю задали вопрос о работе в «Севилье»

Испанский тренер Гильермо Абаскаль, который занимает пост наставника московского «Спартака», проигнорировал вопрос о возможной работе в «Севилье».

«Интерес «Севильи»? Спасибо за вопросы по нашему турниру. Здесь отлично, а там холодно», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Абаскаль занял пост главного тренера «красно-белых» летом прошлого года. Под его руководством «народная команда» набрала 36 баллов после 17 туров и располагается на втором месте в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Ближайший официальный матч «Спартак» сыграет против «Локомотива» в Фонбет Кубке России.