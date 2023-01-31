Михаил Кержаков — о возможном продлении контракта с «Зенитом»: «Пока туман»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о своём будущем в санкт-петербургском клубе.

- Ваш годичный контракт с «Зенитом» рассчитан до конца этого сезона. Что дальше? — вопрос Кержакову.

- Пока туман. Но это нормальная ситуация для меня — я к ней уже адаптировался, — заявил голкипер «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 36-летний Кержаков провел 16 матчей с учетом всех турниров, в которых пропустил семь голов и десять раз смог сохранить свои ворота «сухими».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка после 17 туров. Возобновление чемпионата после зимней паузы произойдет в начале марта.