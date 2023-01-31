Михаил Кержаков: «Я ещё не наигрался, пока здоровье будет позволять, буду играть»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о том, собирается ли он заканчивать игровую карьеру.

«Говорил, что я не Малафеев и не Акинфеев, поэтому еще не наигрался? Конечно, ничего не изменилось. Слава сколько игр провел? Про Игоря вообще молчу. Я гораздо меньше. Поэтому хочется играть. Пока здоровье будет позволять, буду играть», — заявил Кержаков «Матч ТВ».

В текущем сезоне 36-летний голкипер принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил семь мячей и десять раз смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Трудовой договор Кержакова с «Зенитом» истекает предстоящим летом.