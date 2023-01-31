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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Гайч - никакая не потеря, многие не знают, что он играл в ЦСКА»

31 Января 2023 • 12:42 Комментировать

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на переход аргентинского нападающего Адольфо Гайча в итальянскую «Верону».

«Гайч - не игрок основного состава. Он выходил в составе ЦСКА считанное количество раз, забил один гол в РПЛ. Никакая это не потеря. Многие даже не знают, что в ЦСКА играл Гайч», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Адольфо перешел в «Верону» на правах аренды, рассчитанной до завершения текущего сезона. После истечения срока контракта итальянцы смогут выкупить южноамериканца.

В составе «армейцев» нападающий провел 30 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Верона Александр Мостовой Адольфо Гайч
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