Мостовой: «Гайч - никакая не потеря, многие не знают, что он играл в ЦСКА»

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на переход аргентинского нападающего Адольфо Гайча в итальянскую «Верону».

«Гайч - не игрок основного состава. Он выходил в составе ЦСКА считанное количество раз, забил один гол в РПЛ. Никакая это не потеря. Многие даже не знают, что в ЦСКА играл Гайч», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Адольфо перешел в «Верону» на правах аренды, рассчитанной до завершения текущего сезона. После истечения срока контракта итальянцы смогут выкупить южноамериканца.

В составе «армейцев» нападающий провел 30 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.