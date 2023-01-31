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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий рассказал, почему сорвался переход Дзюбы в «Торпедо»

31 Января 2023 • 10:54 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Известный российский тренер Леонид Слуцкий поделился мнением о том, почему нападающий Артём Дзюба, находящийся в настоящий момент без клуба, не перешёл в «Торпедо».

По словам Слуцкого, 34-летний футболист не захотел приезжать в московскую команду на просмотр без гарантии трудоустройства.

«Всё-таки Артём Дзюба  — игрок несколько иного уровня, чтобы приезжать в команду «Торпедо» на просмотр. Команда забила семь мячей в РПЛ, мне кажется. Дзюба даже лёжа в штрафной площади забил бы больше», — рассказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, что нынешний сезон Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в ноябре прошлого года. Помимо «Торпедо», также сообщалось, что опытный футболист может продолжить карьеру в «Пари НН» или ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Леонид Слуцкий Артём Дзюба
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