Слуцкий рассказал, почему сорвался переход Дзюбы в «Торпедо»

Известный российский тренер Леонид Слуцкий поделился мнением о том, почему нападающий Артём Дзюба, находящийся в настоящий момент без клуба, не перешёл в «Торпедо».

По словам Слуцкого, 34-летний футболист не захотел приезжать в московскую команду на просмотр без гарантии трудоустройства.

«Всё-таки Артём Дзюба — игрок несколько иного уровня, чтобы приезжать в команду «Торпедо» на просмотр. Команда забила семь мячей в РПЛ, мне кажется. Дзюба даже лёжа в штрафной площади забил бы больше», — рассказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, что нынешний сезон Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в ноябре прошлого года. Помимо «Торпедо», также сообщалось, что опытный футболист может продолжить карьеру в «Пари НН» или ЦСКА.