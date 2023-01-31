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Масалитин: «Малкома сватают в «ПСЖ», но я этого не понимаю, вместо Месси что ли» эксклюзив

31 Января 2023 • 00:55 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что «Зенит» могут покинуть Малком и Вильмар Барриос.

«Игроки, конечно, основные и очень важные. Особенно Барриос, который очень много работает в середине поля. Он таскает пианино. Его работа не так заметна, но она очень объемна. Потеря будет очень существенной. Малком - один из лучших игроков РПЛ, если не лучший. Его сватают в «ПСЖ», но я этого не понимаю. Вместо Месси что ли? Сравнивают Малкома и Месси? Там Мбаппе, Неймар и Месси. Он на лавочку не нужен, думаю. Пусть лучше играет здесь и будет ключевым игроком, чем сидит там.

Я думаю, что трансферы маловероятны. «Бешикташ» для Барриоса, не знаю. Очень много если. Есть денежные вопросы. Игроки очень важные и системообразующие в «Зените». Если будут хорошие предложения, то руководство «Зенита» их продаст быстрее, чем они сами захотят перейти. Если предложения устраивают и клуб, и игроков, то пусть идут. Пожелаем им удачи. К сожалению, мы исключены из еврокубков, ребята хотят там играть, их можно понять. Они хотят засветиться. Главное, чтобы не убегали, потому что это некрасиво», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Масалитин Вильмар Барриос Малком Филипе
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