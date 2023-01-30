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У Масалитина масса сомнений по поводу перехода Дзюбы в ЦСКА эксклюзив

30 Января 2023 • 22:16 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию об интересе со стороны «армейцев» к Артёму Дзюбе.

«В качестве кого Дзюба подходит ЦСКА? Чалов - основной нападающий. Выходит, Заболотный тоже. Перспективного Яковлева отдали в аренду. В какой футбол будет играть Федотов, мы пока не знаем. Дзюба на сегодняшний день просто не подходит по стилю даже для ЦСКА. Думаю, что информация - вброс. А Федотов, скорее всего, образно выразился. Смысл был отдавать Гайча в аренду? С Дзюбой если и заключать контракт, то на полсезона. А смысл в этом?

Когда человек много пропустил, неизвестно, в каком он физическом состоянии. Это главное. С таким подходом его не хватит на весь матч. А брать на лавочку с его зарплатой - ну не знаю. Минусов очень много. Он год почти не играл. Я даже не знаю, какой клуб готов пойти на подписание Дзюбы. Каждый день простоя играет сейчас против него. В каком он состоянии вообще, это загадка. Потянет он или нет - большой вопрос. Минусов гораздо больше, чем плюсов.

Он опытный игрок, который может забить, это да. Но прессинговать он не может. Амбиции может и есть, но финансовые вопросы тоже немаловажные, думаю. Думаю, его сейчас пытаются продвинуть во все клубы, но кто возьмет, даже не знаю», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Артём Дзюба Валерий Масалитин
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