Романцев считает, что «Зенит» может упустить первое место в РПЛ

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился своим мнением по поводу шансов петербургского «Зенита» на золотые медали чемпионата России сезона 2022/2023.

«При таком составе у Семака, поставленной игре и отрыве в шесть очков надо очень постараться, чтобы упустить чемпионство. Это возможно только в случае осечек «Зенита» в матчах с соперниками, которых он обязан обыгрывать. А такое с ним случается», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Напоминаем, что на данный момент «Зенит» занимает уверенное первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, занеся в свой актив 42 очка. Команда из Санкт-Петербурга опережает идущий на второй строчке «Спартак» на 6 баллов.