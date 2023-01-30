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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев считает, что «Зенит» может упустить первое место в РПЛ

30 Января 2023 • 17:31 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился своим мнением по поводу шансов петербургского «Зенита» на золотые медали чемпионата России сезона 2022/2023.

«При таком составе у Семака, поставленной игре и отрыве в шесть очков надо очень постараться, чтобы упустить чемпионство. Это возможно только в случае осечек «Зенита» в матчах с соперниками, которых он обязан обыгрывать. А такое с ним случается», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Напоминаем, что на данный момент «Зенит» занимает уверенное первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, занеся в свой актив 42 очка. Команда из Санкт-Петербурга опережает идущий на второй строчке «Спартак» на 6 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Олег Романцев
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