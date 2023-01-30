​Кавазашвили: «Спартак» может стать чемпионом, если из «Зенита» уйдёт Малком

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился своими мыслями насчёт возможного ухода из «Зенита» атакующего полузащитника Малкома. Интерес к 25-летнему бразильскому футболисту проявляет «ПСЖ».

По словам Кавазашвили, уход Малкома станет для «Зенита» серьёзной потерей. В то же время он считает, что трансфер Малкома может дать шанс в чемпионате России «Спартаку».

«Хочется сказать, что это шанс для «Спартака» выиграть РПЛ, забрав чемпионство у «Зенита». Они могут попробовать воспользоваться этой потерей питерцев. Думаю, что если бразилец уйдёт, то это сто процентов повлияет на команду», - высказался Кавазашвили, чьи слова приводит «Чемпионат».

После первой части чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на шесть зачётных баллов.