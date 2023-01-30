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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Промес в новом клипе снялся с флагом России видео

30 Января 2023 • 15:35 Комментировать (1)

Нападающий Куинси Промес по личным причинам не отправился со «Спартаком» на зимние сборы. Пока команда готовится к возобновлению сезона в тёплых краях, нидерландский бомбардир тренируется в России.

Между тем, Куинси Промес снялся для нового клипа. Короткое видео со съёмок опубликовал телеграм-канал Inside Out. На видео можно заметить флаг России на плечах футболиста московского клуба.

 

После первой части чемпионата России Куинси Промес делит первое место в гонке бомбардиров с Владимиром Сычевым. Нападающие записали на свой счёт по 14 результативных ударов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес
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Комментарии (1)
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kostet
30 Января 2023 в 15:50
Почему Дани Алвес сидит в камере ,а это чмо в клипах снимается?
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