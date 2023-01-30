Нападающий Куинси Промес по личным причинам не отправился со «Спартаком» на зимние сборы. Пока команда готовится к возобновлению сезона в тёплых краях, нидерландский бомбардир тренируется в России.

Между тем, Куинси Промес снялся для нового клипа. Короткое видео со съёмок опубликовал телеграм-канал Inside Out. На видео можно заметить флаг России на плечах футболиста московского клуба.

После первой части чемпионата России Куинси Промес делит первое место в гонке бомбардиров с Владимиром Сычевым. Нападающие записали на свой счёт по 14 результативных ударов.