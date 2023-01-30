​Агент Барбоза оценил трансфер Конти в «Локомотив»

В понедельник «Локомотив» объявил о переходе в свои ряды защитника Хермана Конти, ранее выступавшего за «Бенфику». Комментарий по поводу этой сделки дал известный агент Паулу Барбоза.

«Это усиление для «Локомотива». Конти - хороший игрок, очень техничный, как и все аргентинцы, хорош в отборе», - высказался Барбоза, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Барбоза отметил, что многое будет зависеть от того, сможет ли Конти адаптироваться в России. По словам агента, многие иностранные футболисты испытывают трудности с адаптацией в РПЛ.

Напомним, что 28-летний Херман Конти подписал с «Локомотивом» контракт на два с половиной года.