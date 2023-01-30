Агент нападающего «Торпедо» Косты: «Он уйдёт в аренду этой зимой»

Бранко Хучика, агент нападающего «Торпедо» Марка Косты, высказался о будущем своего клиента.

Агент сообщил, что венгерский футболист перейдёт в другой клуб на правах аренды.

«Возможно ли, что Марк продолжит карьеру в России? Нет, это невозможно. Коста уйдёт в аренду этой зимой», — приводит слова Хучики «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Коста провёл за «Торпедо» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 300 тысяч евро.

После 17 туров РПЛ «автозаводцы» занимают последнюю 16-ю строчку в турнирной таблице, набрав шесть очков.