Магнуссон считает, что Дивеев и Зайнутдинов готовы заиграть в Серии А

Защитник «Панатинаикоса» Хёрдур Магнуссон ответил на вопрос, могут ли футболисты ЦСКА Игорь Дивеев и Бактиёр Зайнутдинов заиграть в чемпионате Италии. Напомним, Магнуссон защищал цвета «армейцев» с 2018 по 2022 год.

«Чувствую, что Дивеев и Зайнутдинов готовы заиграть в Серии А. Не вижу никаких проблем», — приводит слова Магнуссона «Чемпионат».

По мнению исландца, Дивеев является самым талантливым защитником в РПЛ, в будущем он сможет сделать большой шаг в своей карьере. По поводу Зайнутдинов игрок заявил, что абсолютно не удивлен сменой его позиции, ведь это универсал, который хорошо читает игру.

После 17 туров ЦСКА идет на пятой строчке в чемпионате России, набрав 29 очков.