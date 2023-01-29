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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стоцкий: Тренировки под руководством Горлова могут длиться по два часа

29 Января 2023 • 19:08 Комментировать

Защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий ответил на вопрос, чем требования нового главного тренера команды Артёма Горлова отличаются от других специалистов.

«У каждого специалиста свои футбольные взгляды. Если сравнивать с тренерами «Пари НН», отличий не так много. Пытаемся контролировать мяч. Нагрузки чуть отличаются, но сопоставимы, на сборах всегда тяжело», — цитирует Стоцкого «Матч ТВ».

При этом игрок отметил, что при Горлове увеличилась длительность тренировок, теперь занятия иногда длятся по два часа.

В текущем сезоне 33-летний Стоцкий провел 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и записал в свой актив три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Стоцкий Пари НН Артём Горлов
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