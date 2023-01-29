Стоцкий: Тренировки под руководством Горлова могут длиться по два часа

Защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий ответил на вопрос, чем требования нового главного тренера команды Артёма Горлова отличаются от других специалистов.

«У каждого специалиста свои футбольные взгляды. Если сравнивать с тренерами «Пари НН», отличий не так много. Пытаемся контролировать мяч. Нагрузки чуть отличаются, но сопоставимы, на сборах всегда тяжело», — цитирует Стоцкого «Матч ТВ».

При этом игрок отметил, что при Горлове увеличилась длительность тренировок, теперь занятия иногда длятся по два часа.

В текущем сезоне 33-летний Стоцкий провел 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и записал в свой актив три ассиста.