Стоцкий: Гацкан и Вернблум — это реально жёсткие ребята

Защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий рассказал о самых неприятных соперниках в его карьере.

«Самый неприятный соперник? Таких много было: Промес, Халк, Данни. В «Валенсии», с которой встречались в Лиге Европы, вообще все неприятные», — заявил Стоцкий «Матч ТВ».

Защитник отметил, что на флангах обороны редко получал удары шипами в кость, ведь атакующий игроки аккуратнее ведут себя в борьбе, но когда играл против Александра Гацкана и Понтуса Вернблума, то сразу понял, какие это жесткие футболисты.

В нынешнем сезоне 33-летний Стоцкий провел 12 матчей в Российской премьер-лиге, отметился одним забитым мячом и отдал три голевых паса.