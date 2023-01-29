​Переговоры «Лиона» и «Локомотива» по Изидору идут тяжело

Пока нельзя говорить о том, что трансфер нападающего Вильсона Изидора из «Локомотива» в «Лион» завершён. Как сообщает Telefoot со ссылкой на SaberDesfa, 22-летний футболист хочет перейти в клуб Лиги 1, но «ткачи» пока не договорились с «железнодорожниками». Отмечается, что переговоры между клубами идут тяжело.

Вильсон Изидор оказался в «Локомотиве» год назад после трансфера из «Монако». С тех пор нападающий провёл за московскую команду 29 официальных матчей, в которых забил 11 голов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Вильсона Изидора в 5 миллионов евро.