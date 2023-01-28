Ивич: «Мы быстро пришли к договорённости с «Краснодаром»

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич поделился информацией о том, как согласился возглавить кубанский клуб.

«Когда мы обсуждали мою работу с «Краснодаром», было абсолютно понятно, чего хочет клуб. У меня было два-три дня для размышлений. С моей стороны был положительный ответ, мы пришли к договоренности без проблем», — заявил Ивич на официальном YouTube-канале «быков».

При этом тренер признался, что после этого возникла пауза, потому что «Маккаби» долго решал, отпускать его или нет, но в конечном итоге стороны смогли договориться.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков после 17 туров.