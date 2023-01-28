Кирьяков назвал лучшего легионера РПЛ

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков ответил на вопрос о том, какого иностранного футболиста считает лучшим в Российской премьер-лиге.

«Лучший легионер в РПЛ, наверное, Промес, который немного опережает Малкома. Он забил больше, да и большая плеяда болельщиков «Спартака» ждет от этой команды, что она будет бороться за чемпионство», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

Специалист считает, что в этом сезоне у «Спартака» появился шанс на золотые медали, на этом фоне результативность Промеса перевешивает игру Малкома.

После 17 туров чемпионата России Куинси Промес делит первое место в гонке бомбардиров с форвардом «Крыльев Советов» Владимиром Сычевым, у обоих на счету по 14 голов. Малком идет на третьей строчке, забив 12 мячей.