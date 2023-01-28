Главный тренер «Краснодара» Ивич: «Моя философия — атакующий футбол»

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич ответил на вопрос о том, в какой футбол будут играть «быки».

«Моя философия — атакующий футбол. Всю свою карьеру я работал в клубах, которые ставили большие цели. Главная задача — побеждать в каждом матче. Мы будем пытаться доминировать и побеждать», — заявил Ивич на официальном YouTube-канале кубанского клуба.

Специалист отметил, что любит, когда его команда много владеет мячом и когда футболисты много передвигаются без него.

Напомним, 45-летний Ивич возглавил «Краснодар» в начале этого года. На посту главного тренера он сменил Александра Сторожука.