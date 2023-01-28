Родригао: Дуглас Сантос заслуживает быть капитаном «Зенита»

Защитник «Зенита» Родригао ответил на вопрос, кто должен стать новым капитаном команды после ухода Деяна Ловрена в «Лион».

«Я думаю, что у нас много игроков, заслуживающих капитанскую повязку по времени, проведенному в клубе. В тех матчах, когда отсутствовал Ловрен, капитаном был Дуглас Сантос, поэтому я бы выбрал его», — цитирует Родригао издание «Спорт-Экспресс».

Футболист считает, что Сантос заслуживает эту роль за свои лидерские и человеческие качества, за стабильную игру на высоком уровне и за свое отношение к работе.

В текущем сезоне 28-летний Сантос принял участие в 23 матчах во всех турнирах и сделал четыре ассиста.