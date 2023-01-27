Орлов – об игроках академии «Зенита»: «Им создаются все условия»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов рассказал о возможностях игроков академии петербургского «Зенита».

«Что касается выходцев из нашей академии, им создаются все условия. Взяли же сейчас Кирша, он поехал на сборы, а это дорогостоящая история», - приводит слова Орлова «Радио Зенит».

По словам специалиста, важны факты оплаты «сине-бело-голубыми» проживания молодым игрокам и наличия возможности тренироваться рядом с большими профессионалами.

Возможности для роста имеются, однако для того, чтобы попасть в стартовый состав команды, нужно изрядно постараться, заключил эксперт.