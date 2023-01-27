​«Крылья Советов» заявили Сычевого под прежней фамилией

На официальном сайте Российской премьер-лиги в разделе «Новые заявки» размещена информация о внесении «Крыльями Советов» нападающего Владимира Сычевого в заявочный лист. Стоит сказать, что Сычевой заявлен под прежней фамилией.

Ранее Владимир Сычевой говорил, что будет выступать в «Крыльях Советов» как Владимир Писарский – футболист решил взять фамилию отчима.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Владимир Сычевой перебрался в «Крылья Советов» из «Оренбурга». Сычевой делит с Куинси Промесом первое место в гонке бомбардиров РПЛ после первой части сезона. Форварды забили по 14 голов.