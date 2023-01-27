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«Оренбург» - об уходе аргентинцев: «Лучше мы их отправим на Луну»

27 Января 2023 • 13:44 Комментировать

Василий Еремякин, занимающий пост президента «Оренбурга», высказался касательно будущего в команде аргентинских футболистов Лукаса Веры, Брайана Мансильи, Габриэля Флорентина.

«Я не владею информацией о том, что эти игроки могут покинуть «Оренбург» летом. Могу предполагать, что лучше мы их отправим на Луну. Мне об этом ничего неизвестно», - приводит слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что аргентинское трио пополнило ряды команды из Оренбурга летом прошлого года.

На зимний перерыв коллектив ушел на седьмом месте в турнирной таблице. «Оренбург» набрал 25 баллов после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Брайан Мансилья Лукас Вера Габриэль Флорентина
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