«Оренбург» - об уходе аргентинцев: «Лучше мы их отправим на Луну»

Василий Еремякин, занимающий пост президента «Оренбурга», высказался касательно будущего в команде аргентинских футболистов Лукаса Веры, Брайана Мансильи, Габриэля Флорентина.

«Я не владею информацией о том, что эти игроки могут покинуть «Оренбург» летом. Могу предполагать, что лучше мы их отправим на Луну. Мне об этом ничего неизвестно», - приводит слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что аргентинское трио пополнило ряды команды из Оренбурга летом прошлого года.

На зимний перерыв коллектив ушел на седьмом месте в турнирной таблице. «Оренбург» набрал 25 баллов после 17 туров.