«Спартак» закрыл две сделки, Дзюба вернулся (?) в РПЛ, а Хайкин переехал в Англию: главные трансферы и слухи недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Артём Дзюба снова готов терроризировать голкиперов российской премьер-лиги, «Спартак» укрепил оборону, а Никита Хайкин уехал в Англию. Не самое активное трансферное межсезонье мы пока наблюдаем, но есть что обсудить. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» завершил трансферы по двум защитникам

Алексис Дуарте и Томаш Тавареш присоединились к «Спартаку» на сборе в ОАЭ. Трансферы, которые уже давно обсуждались, наконец случились официально. Дуарте – центральный защитник из Парагвая, экс-капитан «Серро Портеньо», с которым становился чемпионом страны. Тавареш – крайний защитник из Португалии, год пропустивший из-за травмы крестообразных связок. За Томаша «Спартак» заплатил три миллиона евро и ещё включил в контракт пункт об обратном выкупе. «Бенфика» не горит желанием терять перспективного 21-летнего крайика.

Ещё из хороших новостей – восстановился Виктор Мозес. Нигериец, из-за серьёзной травмы пропустивший почти весь сезон, тоже присоединился к «Спартаку» на сборе в ОАЭ. Своеобразное «красно-белое» усиление без трансферов.

Артём Дзюба и Денис Глушаков в Нижнем Новгороде

Максимально сумбурная история случилась с Артёмом Дзюбой. Правда, после ухода из «Зенита» у форварда всея Руси всё меньше футбольной конкретики. Футбольный инсайдер Иван Карпов объявил, что Дзюба подписал контракт с «Пари НН», и даже подкрепил новость фотографией, но официального объявления мы пока так и не дождались.

А самое удивительное во всей этой ситуации то, что через пару часов тот же футбольный инсайдер сообщил, что трансфер Дзюбы может сорваться из-за просочившейся информации. То есть, из-за новости того самого инсайдера. Общественность Нижнего Новгорода дескать ополчилась на высокую зарплату Артёма Дзюбы, которого хочет подписать клуб. Переговоры продолжаются, «Пари НН» вроде бы смог сбить сумму с 20 до 12 миллионов рублей за полсезона. Так что усиление ещё вполне возможно. Кстати, просматривают нижегородцы и Дениса Глушакова, который присоединился к команде на сборе в Турции.

Европейские чемпионаты

Никита Хайкин переехал в Бристоль

Российский футболист будет играть в Англии! Сейчас такие новости звучат совсем необычно, но это действительно случилось. Уже год говорят про отъезд Арсена Захаряна в «Челси» - слухи себя всё никак не оправдывают, а вот Никита Хайкин сделал всё быстр и лишнего шума. Российский голкипер, становившийся чемпионом Норвегии с «Буде/Глимт», и знатно пошумевший с ним в Лиге Европы, вернулся в Англию. Хайкин занимался в молодёжной академии «Челси», а теперь подписал контракт с клубом чемпионшипа «Бристоль Сити». Никита достался английскому клубу на правах свободного агента, хотя полгода назад был знатным «лотом» на трансферном рынке.

«Арсенал» взял замену Мудрику, «Барселона» избавилась от Депая

Монументальный трансфер «Челси» в 100 миллионов евро пока смотрится авантюрой. «Арсенал» со стороны посмотрел, как «синие» их порезали и вывалили мешок денег за Михаила Мудрика, но долго расстраиваться не стал. Леандро Троссард давненько конфликтовал с руководством «Брайтона» и в 2023-м году ни разу не сыграл. Бельгийца-то «канониры» и выкупили, заплатив всего 24 миллиона евро. Шикарная цена для игрока, адаптированного к АПЛ, действующего футболиста сборной и лидера атак «Брайтона». На бумаге покупка 28-летнего Троссарда за такую сумму смотрится просто шикарно.

Ещё больше вас удивит сумма, уплаченная за Мемфиса Депая. Всего три миллиона евро заплатил «Атлетико» за игрока сборной Нидерландов, совсем зачахшего в «Барселоне». 28-летний форвард максимально мотивирован переездом в Мадрид, в первом же интервью сказал, что собирается забыть неудачный каталонский отрезок. «Атлетико» провернул отличный трансфер, за смехотворную сумму выкупив опытного игрока, но и «Барселона» тоже приобрела выгоду. Этой зимой каталонцы вряд ли кого-то зарегистрируют из-за ФФП, однако на лето они подготовились, включив в сделку по Депаю пункт о приоритетном выкупе Янника Карраско.