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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Трансферы легионеров дают пищу для размышлений, что «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за победу в РПЛ» эксклюзив

27 Января 2023 • 00:35 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал подписание «красно-белыми» защитника Томаша Тавареша.

«Он в основном играет крайнего защитника. Видимо, Абаскаль видит его в команде, тем более, он работал с ним. Единственное, у Тавареша была травма серьезная - разрыв крестообразных связок. Заиграет ли он, сказать тяжело, потому что в России обычно требуется пройти адаптацию. Но тренер понимает его хорошие качества. А как пойдет - посмотрим. Чемпионат все покажет.

Трансферы легионеров дают пищу для размышлений, что «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за победу в РПЛ. Он навяжет борьбу, это однозначно. Разница всего 6 очков - это не проблема. Очень важно хорошо начать вторую половину. Но «Зенит» тоже смотрит новых игроков. Плюс ещё неизвестно, может быть, кто-то уйдет из этих команд. Сейчас начинаются товарищеские игры, но по ним судить не надо, все покажет только чемпионат», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко Томаш Тавареш
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