Голенков: «Занимать третью строчку в таблице — круто»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал борьбу за золотые медали в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Занимать третью строчку в таблице — круто. Где-то внутри было ощущение, что мы сможем забраться высоко», - цитирует спортсмена «Чемпионат».

Голенков рассказал о том, что ранее утверждал потенциальную возможность нахождения клуба из Ростовской области на первой или второй позиции в чемпионате страны.

Футболист отметил, что место в турнирной таблице определяется благодаря каждому человеку в клубе, не только тренеру или игроку, но и медработнику и персоналу.