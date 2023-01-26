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Камоцци считает, что Сперцян заиграет в Европе

26 Января 2023 • 16:42 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в ПСВ.

Итальянский специалист считает, что 22-летний футболист имеет все шансы заиграть в Европе, поскольку он не только очень креативный, но ещё и работоспособный игрок.

«Сперцян — прекрасный полузащитник бокс-ту-бокс. Он проделывает огромный объём работы. Очень креативный игрок, забивает голы, отдаёт передачи», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес к Сперцяну также проявляют клубы из чемпионатов Италии и Испании.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе южан 21 матч, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар ПСВ Франко Камоцци Эдуард Сперцян Трансферы футбола - зима 2023
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