Камоцци считает, что Сперцян заиграет в Европе

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в ПСВ.

Итальянский специалист считает, что 22-летний футболист имеет все шансы заиграть в Европе, поскольку он не только очень креативный, но ещё и работоспособный игрок.

«Сперцян — прекрасный полузащитник бокс-ту-бокс. Он проделывает огромный объём работы. Очень креативный игрок, забивает голы, отдаёт передачи», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес к Сперцяну также проявляют клубы из чемпионатов Италии и Испании.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе южан 21 матч, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.