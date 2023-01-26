Радченко: «Глушаков и Дзюба – это усиление для «Пари НН»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о возможном переходе хавбека Дениса Глушакова и нападающего Артёма Дзюбы в «Пари НН».

«Конечно, для «Пари НН» Глушаков и Дзюба – это усиление. Они опытные игроки и еще остаются на плаву. Дзюба и Глушаков помогут «Пари НН» остаться в РПЛ», — заявил Радченко «РБ Спорту».

Специалист считает, что Глушаков был одним из лучших в составе «Химок», а вот у Дзюбы был непростой год, но он хочет играть и приносить пользу команде.

Ранее стало известно, что Глушаков проводит сборы вместе с нижегородским клубом, а по Дзюбе вопрос на стадии рассмотрения.