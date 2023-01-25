Натхо: «Российский футбол очень важен для Европы»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо прокомментировал отсутствие российских клубов в текущем розыгрыше еврокубков.

Специалист признался, что старается просматривать поединки Российской премьер-лиги и отметил, что соревнование стало выглядеть слабее по сравнению с предыдущими розыгрышами.

«Но надеюсь, что всё скоро вернётся на свои места и российский футбол вернётся в еврокубки. Российский футбол очень важен для Европы», - цитирует спортсмена «Матч ТВ».

Бибрас Натхо, помимо «красно-синего» коллектива, выступал также в казанском «Рубине». Игрок является чемпионом России.