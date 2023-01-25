Дмитрий Черышев оценил перспективу перехода Глушакова и Дзюбы в «Пари НН»

Российский футбольный тренер Дмитрий Черышев высказался насчет возможного трансфера нападающего Артёма Дзюбы и полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН». Он считает, что ветераны в состоянии усилить команду.

«Когда качество и опыт усиливают команду, это всегда хорошо. Возможный приход этих футболистов - это огромный плюс не только для команды, но и для клуба», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что Глушаков и Дзюба сейчас находятся без клубов. Последним местом работы Дениса были подмосковные «Химки», а Артёма – турецкий «Адана Демирспор».