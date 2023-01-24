Булыкин: «Верю, что Глушаков ещё может играть на высоком уровне»

Чемпион Нидерландов в составе амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал потенциальное появление Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Я не знаю финансовой стороны вопроса. Глушаков может себя проявить в «Пари НН» и на поле, и в раздевалке. Но, как всегда, многое упирается в финансовые вопросы. Но я верю, что Глушаков ещё может играть на высоком уровне и помочь команде», - цитирует специалиста «Чемпионат».

В данный момент коллектив из Нижнего Новгорода располагается на 12 позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Четвёртого марта «Пари НН» проведёт выездной матч с петербургским «Зенитом».