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Биджиев: «У Глушакова хороший уровень, но вопрос в его состоянии»

24 Января 2023 • 21:18 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал присоединение полузащитника Дениса Глушакова к тренировкам с «Пари НН».

- Понятно, что Глушаков – игрок хорошего уровня. Лично я не знаю, в каком он сейчас функциональном состоянии, а в современном футболе это один из определяющих факторов. Хочется, конечно, чтобы Глушаков подписал контракт с «Пари НН» и мы ещё понаблюдали за его игрой.

В «Химках» Гогниев принял команду по ходу сезона. То же самое в «Пари НН» – туда сейчас также пришёл новый тренер. Естественно, во время зимнего перерыва команды претерпевают изменения. Им важно устранить недостатки и наиграть новые взаимодействия с учётом новых футболистов до возобновления весенней части, которая, можно сказать, начнётся с чистого листа. Вопрос, в каком обличье тогда команды предстанут перед болельщиками.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ Пари НН
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