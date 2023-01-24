​Кокорин: «Российский паспорт – помеха в Европе»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин ответил на вопрос, почему футболистам из России сложно выступать за пределами родной страны.

«Думаю, российский паспорт – это помеха. Особенно из-за статуса игрока не из страны ЕС. У российских футболистов есть талант, но в то же время им сложно совершить этот шаг и отправиться за границу», - сказал Кокорин в ходе интервью для Foot Mercato.

Права на Александра Кокорина принадлежат «Фиорентине». В настоящий момент 31-летний форвард выступает за «Арис» на правах аренды. В 16 матчах за кипрский клуб Кокорин забил семь голов и отдал три результативных паса на партнёров.