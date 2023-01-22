Известный нидерландский тренер Гус Хиддинк назвал футболиста, с которым у него ассоциируется российский футбол.

«С каким футболистом я ассоциирую российский футбол? С Андреем Аршавиным. Он выдающийся игрок для меня и россиян», - высказался Хиддинк, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что в своё время Гус Хиддинк тренировал сборную России. Под руководством нидерландского специалиста российская национальная команда в 2008 году добралась до четвертьфинала чемпионата Европы. Там сборная России тогда проиграла Испании.

Андрей Аршавин сейчас работает в «Зените» на должности заместителя генерального директора по спортивному развитию.