Стипиди - об уходе Керка: «Локомотив» правильно делает, что отдаёт это барахло»

Функционер Павел Стипиди высказался касательно ухода нидерландского форварда Джирано Керка из московского «Локомотива».

«Они должны давно избавляться от этих футболистов, которых набрали по объявлению. Правильно все делают в плане того, что отдают это барахло», - передает слова функционера Vprognoze.ru.

Об уходе форварда из «Локомотива» было объявлено в субботу, 21 января. Позже появилась информация о том, что Керк близок к переходу в бельгийский «Антверпен».

В текущем сезоне РПЛ 27-летний нидерландец провел 17 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.