Орлов: «Гогниев сказал, что «Химки» будут играть в атакующий футбол, так может сказать только дилетант!»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о словах тренеров про атакующий футбол.

«Удивляет, когда тренеры приходят в команды и говорят: мы будем играть в такой-то футбол. Тот же Гогниев. Он сказал: «Химки» будут играть в атакующий, зрелищный футбол. Ну, так может сказать только дилетант!» — заявил Орлов «РБ Спорту».

По словам эксперта, чемпионат выигрывает тот, кто пропускает меньше всего голов, обратите внимание на «Барселону» (6 пропущенных голов) и «Зенит» (7). В первую очередь нужно выстроить хорошую оборону, а потом заниматься комбинационной игрой, считает Орлов.

После 17 туров лидером чемпионата России является «Зенит», у которого на счету 42 очка.