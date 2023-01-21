​Каррера назвал лучшего российского футболиста прямо сейчас

Итальянский тренер Массимо Каррера, которого в России прекрасно знают по работе в «Спартаке», рассказал, кого он считает лучшим российским футболистом прямо сейчас.

По мнению Карреры, лучшим российским игроком сейчас является полузащитник Александр Головин из «Монако». Экс-рулевой «Спартака» объяснил свою позицию.

«У него огромный потенциал, он может заиграть в любой европейской лиге, это топ-игрок. Алексей Миранчук тоже отличный футболист с хорошими качествами, но Головин талантливее него, на мой взгляд», - высказался Каррера, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Александр Головин играет за «Монако» с лета 2018 года. На счету 26-летнего полузащитника 158 матчей за клуб Лиги 1. В них Головин забил 21 гол и отдал 31 результативный пас на партнёра.