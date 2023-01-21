Тикнизян: «Сборы тяжелые, это правда»

Воспитанник академии московского ЦСКА, полузащитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал изменения в тренировочном процессе «железнодорожников», возникшие с приходом в команду нового главного тренера Михаила Галактионова.

«Сборы тяжелые, это правда. Наверное, одни из самых тяжелых в карьере. По объему нагрузки схожи с теми, какие были в ЦСКА во времена Виктора Ганчаренко», - цитирует спортсмена «Матч ТВ».

«Красно-зелёные» после 17 проведённых матчей в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимают лишь 14 место. От зоны вылета команду Михаила Галактионова отделяет всего один балл.