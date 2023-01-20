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Нападающий ЦСКА Гайч близок к аренде в «Верону» эксклюзив

20 Января 2023 • 21:37 Комментировать
Верона
...
Лечче
1 2.40 X 3.00 2 3.35
Через 17 ч. 55 мин.

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч в ближайшее время может перейти в итальянскую «Верону».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Верона» и ЦСКА ведут активные переговоры по аренде Адольфо Гайча. Клуб из Италии планирует усилить атакующую линию и видит в игроке ЦСКА человека, способного стать ударным нападающим команды.

По нашим данным, за аренду «Верона» готова заплатить ЦСКА 1 миллион евро. «Армейцы» хотят включить в условия сделки сумму обязательного выкупа в 6 миллионов евро, но «Верона» настаивает на аренде без обязательного права выкупа.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего аргентинца два забитых мяча и два ассиста в 11 матчах во всех турнирах. Контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 1,8 млн евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Верона Адольфо Гайч Трансферы футбола - зима 2023
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ВЕРОНА ЛЕЧЧЕ
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