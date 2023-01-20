Кузьмичёв рассказал, когда «Локомотив» будет готов продать Баринова

Экс-директор академии столичного «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о потенциальном уходе полузащитника Дмитрия Баринова. Интерес к 26-летнему футболисту проявляет стамбульский «Бешикташ».

«Нет уверенности, что трансфер состоится. Есть ощущение, что «Локо» готов расстаться с Димой, даже уступив в деньгах. Но это только летом, а сейчас клуб хочет сохранить футболиста», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Баринов отметился голом и результативной передачей в 16 поединках. Трудовой договор Дмитрия с «Локо» рассчитан до лета 2024 года, его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.