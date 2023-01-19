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Директор клуба «Истанбул Башакшехир» ответил на вопрос о Смолове

19 Января 2023 • 21:36 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что Фёдор Смолов имеет предложение от турецкого клуба «Истанбул Башакшехир». Комментарий на этот счёт дал Мустафа Эрогут, который занимает должность генерального директора этого клуба.

«Я об этом ничего не знаю», - сказал Эрогут, отвечая на вопрос sport24.

Фёдор Смолов почти всю свою карьеру проводит в России. Исключением стала вторая половина сезона 2019/2020, когда россиянин выступал в аренде за «Сельту». За полгода Смолов забил в чемпионате Испании два гола, причём поразил ворота не кого-нибудь, а «Реала» и «Барселоны».

Отметим, что 32-летний Фёдор Смолов сейчас выступает за московское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Истанбул Башакшехир Мустафа Эрогут
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