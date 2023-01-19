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Петржела сравнил талант Кокорина и Мамаева

19 Января 2023 • 18:41 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил уровень таланта Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Кокорин и Мамаев — самый весёлый дуэт в российском футболе. Но к игре это отношения не имеет, к сожалению. Если сравнивать их уровень мастерства, то Мамаев — средненький российский футболист. Кокорин намного талантливее своего друга», — заявил чешский специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, оба игрока приобрели наибольшую известность из-за своих поступков. Также Петржела дал совет Мамаеву правильно жить после футбола, выразив надежду в том, что полузащитник сможет найти работу по своей душе. Властимил отметил, что не верит в тренерскую карьеру Павла Мамаева.

Экс-хавбек российской национальной команды является свободным агентом. Последним местом работы Мамаева были подмосковные «Химки».

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Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела Александр Кокорин Павел Мамаев
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