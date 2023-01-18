Игрок «Динамо» оценил трансфер Роналду в «Аль-Наср»

Хавбек московского «Динамо» Лука Гагнидзе в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался насчет трансфера звездного португальского нападающего Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср».

«Ему 38, это нормально. Он пошел за деньгами? У него большая семья. То, что он поехал в Саудовскую Аравию заработать, нормально», - приводит слова хавбека издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Криштиану перебрался в Саудовскую Аравию в конце декабря 2022 года. Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт на два с половиной года. Заработная плата португальца составит 200 миллионов евро в год.