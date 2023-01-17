Дмитрий Комбаров — о Рассказове: «Конкуренция в «Крыльях» хорошая, всё будет зависеть только от него»

Главный тренер «Звезды» из Санкт-Петербурга Дмитрий Комбаров прокомментировал переход защитника Николая Рассказова из «Спартака» в «Крылья Советов».

«Сможет ли Рассказов проявить себя в «Крыльях»? Все в его руках! Данные у него есть. Доказывать только работой надо. Конкуренция в «Крыльях» хорошая. Все будет зависеть только от него», — приводит слова Комбарова «Спорт-Экспресс».

16 января самарский клуб сообщил, что Рассказов прибыл на сбор команды в Турцию. Стоит отметить, что пока официальной информации о трансфере футболиста не было.

В текущем сезоне 25-летний защитник провел 11 матчей за «Спартак» и забил один гол. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 600 тысяч евро.