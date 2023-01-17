Гулиев — о конфликте с Гогниевым: «Опубликованная новость — бред!»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев отреагировал на информацию о возможном конфликте с главным тренером команды Спартаком Гогниевым. Ранее в СМИ появилась информация, что 26-летний хавбек на одной из тренировок предложил наставку подраться.

«Опубликованная новость — бред! Какие «раз на раз»? Что это такое? Как я могу такое предложить тренеру? Если кто-то в это верит, значит не от большого ума. Не знаю, как можно поверить в этот бред», — приводит слова Гулиева Sport24.

Футболист отметил, что не знает, почему в СМИ его постоянно пытаются выставить «супер отмороженным».

В текущем сезоне 26-летний Гулиев провел 12 матчей во всех турнирах и сделал один ассист.