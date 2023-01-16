Юран — о Fan ID: «Я не могу этого понять, мы лишаемся большого количества болельщиков»

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран поделился своим мнением о паспорте болельщика — Fan ID, который с 1 декабря 2022 года стал необходим при посещении любого поединка Российской Премьер-лиги.

«У меня Fan ID уже давно оформлен. У нас было требование, когда я работал в «Химках» — мы же на стадионы не могли попасть. Я не могу этого понять. Мы лишаемся большого количества болельщиков. Я не могу понять, для чего мы сами себе режем сук, на котором сидим. Есть спорт, есть люди, отвечающие за его развитие. Надо прислушиваться», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Вторая часть нынешнего сезона чемпионата России начнется 3 марта, где в матче 18-го тура сойдутся воронежский «Факел» и подмосковные «Химки». Встреча запланирована на 19:00 по московскому времени.