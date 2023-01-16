Каррера: «В России наверняка могут быть такие же игроки, как Мудрик»

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера сравнил российских и украинских футболистов, признав, что в России могут быть игроки уровня полузащитника Михаила Мудрика, который накануне перешёл в лондонский «Челси» за 100 миллионов евро.

«Я думаю, что украинские футболисты не сильнее российских. Мудрик перешёл за 100 млн евро в «Челси»? Я думаю, что проблема может быть в том, что у них мало информации о российском футбольном рынке. В вашей стране наверняка могут быть такие же игроки, как Мудрик», — передает слова Карреры «РБ Спорт».

Мудрик забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи в 6 матчах группового этапа Лиги Чемпионов нынешнего сезона, выступая за донецкий «Шахтёр».

15 января было официально объявлено о переходе 22-летнего украинского полузащитника в клуб АПЛ «Челси». Сумма сделки составила 70 миллионов евро, а еще 30 миллионов будут доступны как возможные бонусы.