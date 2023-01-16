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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера: «В России наверняка могут быть такие же игроки, как Мудрик»

16 Января 2023 • 19:29 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера сравнил российских и украинских футболистов, признав, что в России могут быть игроки уровня полузащитника Михаила Мудрика, который накануне перешёл в лондонский «Челси» за 100 миллионов евро.

«Я думаю, что украинские футболисты не сильнее российских. Мудрик перешёл за 100 млн евро в «Челси»? Я думаю, что проблема может быть в том, что у них мало информации о российском футбольном рынке. В вашей стране наверняка могут быть такие же игроки, как Мудрик», — передает слова Карреры «РБ Спорт».

Мудрик забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи в 6 матчах группового этапа Лиги Чемпионов нынешнего сезона, выступая за донецкий «Шахтёр».

15 января было официально объявлено о переходе 22-летнего украинского полузащитника в клуб АПЛ «Челси». Сумма сделки составила 70 миллионов евро, а еще 30 миллионов будут доступны как возможные бонусы.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Шахтёр Донецк Российская Премьер-Лига Английская Премьер-лига Массимо Каррера Михаил Мудрик
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