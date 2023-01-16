Московский «Спартак» отказался от идеи в приобретении опорного полузащитника в зимнее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» не станут подписывать опорника текущей зимой, как планировалось ранее. По нашим данным, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль видит на этой позиции во второй части сезона Руслана Литвинова, который в первой половине чемпионата чаще появлялся на позиции центрального защитника.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и записал в свой актив один ассист.