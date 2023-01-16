Защитник «Турана» Скворцов станет игроком «Химок»

«Химки» близки к подписанию защитника «Турана» Льва Скворцова.

Как стало известно порталу «РБ Спорт», 22-летний игрок уже успешно прошел медицинский осмотр для перехода в подмосковный клуб. Стороны уже полностью решили все вопросы по сделке, осталось лишь поставить подписи.

Источник сообщает, что «Химки» официально объявят о трансфере в самое ближайшее время. Отмечается, что наставнику «красно-черных» Спартаку Гогниеву очень понравилась работа Скворцова на сборах.

Футболист защищает цвета «Турана» с января 2022 года. За это время он принял участие в 24 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Трансферная стоимость Скворцова оценивается в 200 тысяч евро.