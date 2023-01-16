Нападающий «Целе» Нене Джуниор Гбамбле близок к переходу в «Ахмат».

По сведениям «РБ Спорт», грозненский клуб заключит с 20-летним футболистом трудовое соглашение на три года, игрок присоединится к команде на сборах.

В нынешнем сезоне Гбамбле принял участие в 15 матчах чемпионата Словении, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 300 тысяч евро.

«Ахмат» занимает 6-е место в Российской премьер-лиге, набрав 26 очков после 17 туров. Напомним, возобновление чемпионата произойдет в начале марта.